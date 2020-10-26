ضابط شرطة يسحل بريطانيا لعدم ارتدائه كمامة.. فيديو

كشفت لقطات صادمة لضابط شرطة بيرطاني يسحل رجلا بمركز تسوق لعدم ارتدائه كمامة على الرغم من ادعاء الرجل أنه حصل على إعفاء طبي.

ويظهر الفيديو رجلًا يتهم ضابط شرطة في مقاطعة "كنت" البريطانية، "بالتمييز العنصري" أثناء اقتياده خارج مبنى مركز تسوق بلو ووتر في دارتفورد.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير الرجل ، الموسيقي المعروف باسم داني جي ، وهو يعرض ويظهر اوراق الإعفاء الطبي من عدم ارتداء الكمامة، للضباط وموظفي الأمن خلال المشاجرة وقعت بأحد مراكز التسوق يوم الخميس الماضي.

وأفاد بيان الشرطة الصادر حول واقعة أن الرجل كان ينتهك قيود فيروس كورونا، وأنه لم يخبر الأمن بأنه لديه استثناء طبي من ارتداء الكمامة.



