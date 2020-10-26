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ديني

أحمد عمر هاشم: بعض أسماء الله تكون صفات للنبي.. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:27 م
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله تعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم، صفتين هما من أسماؤه الحسنى، رءوف رحيم، وذلك فى قوله تعالى: "قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ". 

وأضاف هاشم، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز  ( قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى ) ومعروف إن الله من أسمائه "الأعلى" وهنا أطلق على النبي موسى.

وتابع: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحيم الرؤف، وربنا قال له ان الذين يبايعونك يبايعون الله، ولم يقل كانما يبايعون الله، وبالتالى يجوز قول اللهم صلي على الرؤوف الرحيم، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، كاشف الغمة وهادى الأمة، ومن يرفض وصفه بكاشف الغمة.

وأكد أنه من الجهل أن نقول بأن الإشتراك في الاسم يكون بالطبع اشتراك في المسمى، فهذا لا يصح.

وربط عمر هاشم، بين قوله تعالى "يُدَبِّرُ الْأَمْرَ " وقوله تعالى "فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا" بأن المدبر الأول هو الله تعالى والملائكة تدبر بدورها بأمر من الله عزوجل.

كما ربط بين قوله تعالى "اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ " وقوله "قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ" فالله هو الذي يتوفى الأنفس بهذه الملائكة التي يرسلها بإذنه هو، فالأمر راجع إلى الله.

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