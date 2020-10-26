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اقتصاد

نيفين جامع: خفض جدية حجز المجمعات الصناعية من 50 إلى 10 آلاف جنبه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:39 م
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة
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ولاء عبد الكريم
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بإنشاء المجمعات الصناعية، لافتة إلى أنه يتم تحديد الأنشطة، وتم فعليا طرح منطقتى مرغم والبحر الأحمر بنظام التخصيص بالامتلاك أو حق الانتفاع.

وأضافت الوزيرة خلال لقائها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات مساء اليوم، أن المشكلة تتمثل فى أن الإقبال على شراء المجمعات الصناعية حتى كراسة الشروط كان ضعيفا، وهو الأمر الذى أدى بالوزارة إلى دراسة أسباب إحجام المستثمرين عن شراء كراسات الشروط.

ولفتت إلى أن أسعار كراسة الشروط كانت بها مغالاة، حيث كانت تتراوح بين 2000 الى 2500 جنيه ، وهو ما كان صعب استيفاء الشروط من ناحية رسوم للمعاينة ورسوم إدارية أخرى. 

ونوهت إلى أنه تم تغيير المنظومة من خلال تخفيف العبء على المستثمرين، من خلال تقديم دراسة جدوى مبسطة بدلا من الدراسة التى تحتاج الى متخصص. 

وأشارت إلى أن الأسعار معقولة ولو كان هناك مغالاة يمكن اللجوء إلى الإيجار لمدة 10 سنوات وقابلة للتجديد، وتم إلغاء نظام التوكيلات لإنهاء الإجراءات. 

وأوضحت أنه يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة، لافتة إلى أن جدية الحجز أصبحت 10 آلاف جنيه مقارنة بـ 50 ألف جنيه، وفى حال التملك متاح التقسيط من خلال 8 بنوك تم الاتفاق عليها.




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