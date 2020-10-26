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ناجي قمحة: أردوغان يرغب في تأجيج المشاعر الدينية للتشويش على فشل اقتصاد تركيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:38 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الإعلام الغربي مثل "بي بي سي" بدأ في لعب دورا داعما لـ تركيا، وبدأوا في التصيد للشعوب العربية التي بدأت توجيه الدعوة لمقاطعة المنتجات التركية.

وأضاف أحمد ناجي قمحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "هناك شبكة تضم قنوات ومنصات إعلامية في الخارج معادية للدولة والشعوب العربية وحقها العادل في التنمية، وتلك الشبكة عملت بقوة على تلك الحملة للوقوف في صف أردوغان وتركيا".

وتابع أحمد ناجي قمحة "نستطيع أن نرصد الموقف الفرنسي المتشدد الدائم تجاه الممارسات الأردوغانية ومتاجرة أردوغان باللاجئين من أجل الضغط بتلك الورقة على الاتحاد الأوروبي".

وأكد أحمد ناجي قمحة "فرنسا لها موقف من انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان في الداخل التركي واعتقال اردوغان العديد من الحقوقيين والصحفيين".

ولفت أحمد ناجي قمحة "فرنسا شعرت بأن خطر التطرف الذي يدعمه اردوغان يتم ترجمته في ممارسات إرهابية بفرنسا"، مضيفا "الإعلام المعادي الداعم لقطر وتركيا يدعم سياسة أردوغان، وهناك خطورة على الاقتصاد التركي ويرغب اردوغان في تأجيج المشاعر الدينية للتشويش على فشل اقتصاد تركيا".

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