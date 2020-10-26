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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يؤكد عدم انتقاص حقوق العاملين في اللائحة الجديدة.. وزيادة في الأجور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:38 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الإثنين بمكتبه، ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج  عبد الفتاح إبراهيم، ورؤساء شركات المحلة وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان، وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

وقام الوزير بعرض عناصر دخل موظفي الشركات الأربع المشار إليها في جداول مقارنة طبقا للائحة الموارد البشرية الحالية واللائحة الجديدة، وقد طمأن الحضور بعدم انتقاص حقوق العاملين بعد تطبيق اللائحة الجديدة، بل أوضح أن هناك زيادة في الأجور بعد زيادة المنح والمناسبات وبدل الانتقال، بالإضافة إلى منح العاملين مبلغًا كدعم مؤقت أثناء فترة تطوير الشركات إلى حين تحسن أدائها المالي.

وعلى سبيل المثال ،أوضح الوزير أن إجمالي الأجور السنوية للعاملين في شركتي المحلة وكفر الدوار معًا، طبقا للائحة الحالية، يبلغ نحو 1.176 مليار جنيه، والذي سيرتفع إلى نحو 1.288 مليار جنيه بتطبيق اللائحة الجديدة.

كما أشار الوزير إلى حدوث زيادة كبيرة في الأجور في حال تحسين الأداء المالي للشركات سواء بتقليص الخسائر في المرحلة القصيرة القادمة أو تحقيق أرباح فعلية على المدى المتوسط والطويل.

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