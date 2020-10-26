البرومو الكامل لأغنية عمرو دياب "الجو جميل" يتصدر تريند يوتيوب

تصدر النجم عمرو دياب موقع الفيديوهات يوتيوب بالبرومو الكامل لأحدث اغنياته "الجو جميل" الذي طرحه مؤخرا.





وكان الهضبة طرح أمس المقدمة التشويقية لجزء من موسيقى الأغنية وسط تفاعل رودا السوشيال ميديا معها وذلك قبل طرح البرومو الكامل الذي يضم جزءا من الاغنية.





أغنية الجو جميل من كلمات محمد القياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد عادل، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.





وكان عمرو دياب طرح منذ أيام دويتو " أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو.





والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، وألحان محمد يحيى ، توزيع وميكس عادل حقي.





وتم تسجيل الأغنية بين مصر واليونان وأسبانيا ، بمشاركة عازفين أجانب.