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اقتصاد

نيفين جامع: بيع 900 كراسة شروط من إجمالي 1650 لوحدات المجمعات الصغيرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:45 م
مجمعات صناعية
مجمعات صناعية
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ولاء عبد الكريم
كشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه تم التعاقد مع 8 بنوك لتمويل شراء الوحدات الصناعية الجديدة، وكذلك جهاز تنمية المشروعات يمكنه التمويل وبشروط أقل وأبسط.


وأشارت خلال لقائها مع الغرف الصناعية ومجلس ادارة اتحاد الصناعات مساء اليوم إلى أنه تم بيع 900 كراسة شروط فقط منذ 13 أكتوبر الجاري والحجز ممتد حتي 2 نوفمبر.




وأعلنت الوزيرة عن تخصيص الخط الساخن 16733 للرد على استفسارات من لديه الرغبة والاستعداد للحجز في هذه المجمعات الصناعية.


ونوهت الوزيرة الى انه تم طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر.


وأوضحت ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.

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