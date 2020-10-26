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اتفاق عادل.. الري: لن يتم فرض أي إرادة منفردة على مصر في مفاوضات سد النهضة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:43 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، تعليقا على عودة مفاوضات سد النهضة بعد فترة توقف شهرين، إن مصر مستعدة للتفاوض بكل جدية لإنجاح المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مستدام يحقق المصالح المشتركة للشعوب الثلاثة.

وأضاف محمد السباعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "في الفترة الماضية كان هناك خلافات جوهرية  في مفاوضات سد النهضة ".

وتابع محمد السباعي "لن يتم فرض أي إرادة منفردة على مصر  في مفاوضات سد النهضة، ومصر تسير وفق أسس في التفاوض".

وأكد محمد السباعي "جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الافريقي وجه لنا دعوة لاستكمال المفاوضات وسيتم انطلاق المفاوضات غدا الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس ".

ولفت محمد السباعي "نتمنى  بداية جيدة ومختلفة، وسوف نعلن عن مخرجات اجتماعات مفاوضات سد النهضة ".

ولفت محمد السباعي "رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير الري في دولة جنوب السودان اليوم، وهناك دعم فني في كافة المجالات لدولة جنوب السودان وليس في الموارد المائية فقط وهناك بعثة مصرية ودعم فني وتعاون على أعلى مستوى بين البلدين".

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