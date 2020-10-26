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أخبار البلد

معهد بحوث أمراض النبات يستعرض نشاطه خلال شهر أكتوبر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات إصدار المعهد تقريرا يتضمن نشاطه خلال شهر أكتوبر. 

وجاء في التقرير:

أولًا: رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر والفاكهة
تم المرور على محافظات "المنيا – أسيوط– البحيره - الشرقيه– المنوفيه – كفر الشيخ" للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر "الفراولة و البطاطس والخيار والكوسة و الكنتالوب و الطماطم والباذنجان و الفاصوليا" وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الأمراض.

كما تم المرور على محافظات البحيرة والغربية و القليوبية للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الفاكهة "العنب و الموز و الموالح و المانجو و الكمثري و الأفوكادو" ورصد أهم المشاكل المرضية و إعطاء التوصيات الملائمة للمكافحة.

تم رصد الحالة المرضية لمحصول الذرة بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والغربية والجيزة وبنى سويف والمنيا والأقصر ومتابعة برنامج المكافحة الخاصة بالأمراض، كما تم المرور على محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية و الدقهلية و الوقوف علي أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة.

وتم المرور علي العديد من زراعات محصول السمسم ببعض قري محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا لفحص زراعات السمسم ضد مرض تورد القمة في السمسم (الفيللودي) المتسبب عن الفيتوبلازما وإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة المرض و طرق الوقاية.
‏ثانيًا: النشاط الإنتاجي والخدمي
تم فحص 742 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية  من الناحية المرضية.
• فحص (65) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.
• الاشتراك فى أعمال 10 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية
•  فحص 56 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض .
• تعريف 5 عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.
• فحص 11 طرود بهم ت. بذور مختلفة.
معهد بحوث أمراض النبات يستعرض نشاطه خلال شهر أكتوبر
معهد بحوث أمراض النبات يستعرض نشاطه خلال شهر أكتوبر
معهد بحوث أمراض النبات يستعرض نشاطه خلال شهر أكتوبر
معهد بحوث أمراض النبات يستعرض نشاطه خلال شهر أكتوبر

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