لطلاب الفرقة الثانية بآثار القاهرة .. تعرف على درجة اللغة الإنجليزية للالتحاق بهذه الأقسام





ودعت كلية الاثار الطلاب الراغبين في الالتحاق بالقسمين وفق تلك القواعد إلي التوجه لادارة شئون الطلاب لملء استمارات الالتحاق .



‫جدير بالذكر أن الدكتور أحمد رجب عميد الكلية قال إن الكلية قامت بالتعاون مع وزارة الآثار لمشاركة الطلاب في الزيارات الميدانية للحفائر في مصر، لافتًا إلى أن كلية الآثار تمتلك أربع بعثات حفر وتتمركز في "سقارة – أرض النقابة بعين الشمس – تونا الجبل بالمنيا – ومناطق حفائر اسلامية بمنطقة البهنسا بالمنيا"، يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والموظفين بجانب زيارات الطلاب لها.‬





‫وأضاف ‫الدكتور أحمد رجب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الكلية تعمل على استحداث البرامج العملية التي تم وضعها خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021، وجاء ذلك في ضوء التنوع في التدريبات العملية التي يجب ان تتوافق مع المقررات الدراسية الجديدة.‬‬ ‫





‫وأكد على تقسيم الطلاب الملتحقين بقسم الترميم إلى مجموعات صغيرة للحرص على توافر التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية بين الطلبة، موضحًا أن هناك تدريبات عملية للطلبة تقام داخل المعامل وخارجها سيتم تقسيمهم إلى مجموعات أيضًا بها.‬

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، أن الكلية خفضت درجة اللغة الإنجليزية للالتحاق بقسم الآثار المصرية لتكون ٤٤,٥، وتخفيض درجة اللغة الإنجليزية للالتحاق بقسم الآثار اليونانية الرومانية لتكون ٤٣,٥ ، وذلك لطلاب الفرقة الثانية.