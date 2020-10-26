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هشام توفيق: تعديل قانون شركات القطاع العام كان حتميا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:58 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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حمزة شعيب
قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تعديل قانون شركات القطاع العام كان حتميًا؛ لأن القانون القديم عند إصداره لم يحقق أهدافه نتيجة ما شهده من موائمات.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن القانون الجديد يجعل هناك ممثلين حقيقيين للعمال في مجالس الإدارات.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن أغلب شركات قطاع الأعمال التي يتم تطويرها يحدث لها تغيير جلد، حيث أن هذه الشركات كانت تعمل بنظام عقيم، وكان القانون القديم لا يسمح بتغيير لوائح العمل وكأنها قرآن، وكان هناك تباين بشكل خيالي بين اللوائح في كل شركة وأخرى، بينما القانون الجديد يتيح توحيد اللوائح وفقًا لأحدث ما وصل إليه العالم.

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