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مرأة

متى تتصل بالطبيب لشرح أعراض البرد عند الأطفال

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
متى تتصل بالطبيب
متى تتصل بالطبيب لأعراض البرد عند الأطفال
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض كثير من الأطفال لنزلات برد، ومعظم نزلات البرد الشائعة، لاتتطلب عادة زيارة طبيب الأطفال، لكن إذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر أو إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد للمرة الأولى ، فمن الجيد أن تتواصلى مع الطبيب من أجل تهدئة عقلك.


ويجب الحذر من بعض العلامات التي تدل على أن مرض طفلك الصغير يزداد سوءًا كما يجب التأكد من الاتصال بالطبيب إذا كان طفلك يعاني من هذه الاعراض وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.


يبدو أنه متوتر (قلق جدًا أثناء الليل ، أو يعاني من ألم يسبب الاستيقاظ ليلًا ، والذي يصعب اكتشافه عند الأطفال الصغار جدًا)
كسول

يرفض الأكل أو الشرب
يُصاب بحمى تصل إلى 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى على مقياس حرارة مستقيمي وكان عمره أقل من 3 أشهر
يعاني من حمى تزيد عن 101.5 درجة فهرنهايت عن طريق المستقيم وعمره 3 أشهر أو أكثر
يعاني من سعال يزداد سوءًا أو يستمر خلال اليوم بعد اختفاء الأعراض الأخرى
يتنفس بشكل ملحوظ بسرعة أكبر من المعتاد
لديه إفرازات أنفية صفراء مخضرة كريهة الرائحة من الأنف أو من السعال
لديه غدد منتفخة في الرقبة
يسحب أذنها
استمرار الأعراض لمدة تزيد عن 10 أيام
إذا بدا أن طفلك يعاني من نزلة برد مستمرة ، أو سيلان أنفي مزمن ، أو نزلات برد طويلة الأمد أو متكررة (خاصة إذا كانت مصحوبة بدوائر تحت العين) ، فتحدث إلى الطبيب حول ما إذا كانت الحساسية مسؤولة (رغم أنها نادرة في أطفال).

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