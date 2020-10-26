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فن

جابر السنعوس ينضم لفريق عمل فيلم "الثلاثاء 12"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:59 م
جابر السنعوس
جابر السنعوس
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
انضم الفنان الإماراتي الشاب جابر السعنوس إلى فريق عمل فيلم الثلاثاء 12، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم والتي تسجل من خلاله التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية.

الفيلم من بطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم، باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريبا ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى، قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.

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