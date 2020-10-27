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تعليم

تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمي.. ندوة بجامعة حلوان .. اليوم

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

يأتى ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

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كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية  كل وفق تخصصه.

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ومن هذه الدورات دورة حول تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمي تقام ابتداء من اليوم الموافق  الثلاثاء27 اكتوبر 2020 و تستمر حتى غدا  الأربعاء 28 اكتوبر 2020 . 

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