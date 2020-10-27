بنات عين شمس تواصل تقديم ملفات المستجدات بالمرحلة الثالثة

قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد"، موضحة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة. وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلي دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلي ثلاثة أيام فقط وباقي أيام الأسبوع يكون عن طريق التعليم الأونلاين.
وأعلنت الكلية عن جدول مواعيد التقديم للطالبات المستجدات الفرقة الأولي للعام الدراسي 2020/2021 للمرحلة الثالثة حيث يواصل الطلاب تسليم ملفاتهم حتي 31_10_2020 .
وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
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وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.