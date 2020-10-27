بنات عين شمس تواصل تقديم ملفات المستجدات بالمرحلة الثالثة





قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد"، موضحة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة. وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلي دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلي ثلاثة أيام فقط وباقي أيام الأسبوع يكون عن طريق التعليم الأونلاين.









وأعلنت الكلية عن جدول مواعيد التقديم للطالبات المستجدات الفرقة الأولي للعام الدراسي 2020/2021 للمرحلة الثالثة حيث يواصل الطلاب تسليم ملفاتهم حتي 31_10_2020 .









وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





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وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





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وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.