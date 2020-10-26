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وزير قطاع الأعمال: ندرس النهوض بالنقل البحري مع مؤسسات الدولة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:07 م
المهندس هشام توفيق
المهندس هشام توفيق
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حمزة شعيب
قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك دراسة مع مؤسسات الدولة للنهوض بقطاع النقل البحري.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الشركة الوطنية للملاحة هي أكبر ناقل بحري في مصر، لكنها حققت خسائر كبيرة، وتم تسوية خسائر الشركة بالاتفاق مع البنك الأهلي مقابل إسقاط الديون.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم تدشين خطوط ملاحية جديدة في شرق قارة إفريقيا وغربها وجنوب أوروبا لسهولة التحكم في حركة التجارة في مصر.

وأردف وزير قطاع الأعمال، أن شركة قطاع الأعمال تسعى لتسويق منتجاتها على مستوى العالم على غرار ما يحدث بسوق دوت كوم وامازون وعلي بابا، ونسعى لتكوين نقاط ارتكاز لتسويق المنتج المصري على مستوى العالم في إفريقيا وأوروبا وأمريكا، لافتًا إلى أن هناك كتالوج إلكتروني لتسويق المنتج المصري باعتباره شكلًا من أشكال التجارة الإلكترونية.  

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن أغلب شركات قطاع الأعمال التي يتم تطويرها يحدث لها تغيير جلد، وأن هذه الشركات كانت تعمل بنظام عقيم، وكان القانون القديم لا يسمح بتغيير لوائح العمل وكأنها قرآن، وكان هناك تباين بشكل خيالي بين اللوائح في كل شركة وأخرى، بينما القانون الجديد يتيح توحيد اللوائح وفقًا لأحدث ما وصل إليه العالم.

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