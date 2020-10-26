قبل المحاسبة.. أحمد موسى يطالب بدعم ماسبيرو ليعود أفضل من الأول 100 مرة

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مبنى ماسبيرو يحتاج إلى الدعم قبل المحاسبة؛ موضحا أن وضع ماسبيرو لا يمكن أن يستمر على هذا خاصة أنه يمثل الدولة المصرية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن الإعلام المصري هو من يواجه التنظيمات الإرهابية ويدافع عن الدولة المصرية في ظل ما تنفقه الإرهابية من ملايين لتشويه الدولة المصرية.





وأكد موسى، أن اجهزة المخابرات القطرية والتركية هي التي تدير وتنفق على القنوات والأبواق الإرهابية لتهاجم الدولة المصرية.





وأوضح موسى، أن رئيس الهيئة الوطنية للاعلام تبذل مجهودا كبير في ادارة ماسبيرو خاصة ان الامكانيات محدودة.





وأكد موسى، أن الاعلام صناعة تحتاج إلى المال والقوى البشرية؛ مرددا: « يجب أن يجلس معهم المسئولين لمعرفة مطالبهم بعودة ماسبيرو إلى الريادة ويرجع ماسبيرو أحسن من الأول 100 مرة».