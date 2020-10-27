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اقتصاد

تعرف على سعر العملات العربية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.78 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع .


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.90 جنيه للبيع .

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