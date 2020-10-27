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توك شو

نفادي: رجال القضاء قاموا بعملهم بمنتهى الأمانة والشفافية..فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
الانتخابات
الانتخابات
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إبراهيم القادري

قال محمود نفادى كاتب ومتخصص في الشؤون البرلمانية ، إن الملاحظة التي لاحظها هى جودة الأداء الذى قامت به الدولة والمنظومة الانتخابية لهذه الانتخابات وهذا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأضاف نفادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، إن رجال القضاء قاموا بعملهم بمنتهى الامانة والشفافية دون التدخل في ارادة الناخبين ولم يقوم اى مندوب لاى مرشح بتقديم تشكاوي بسبب أي خروقات .

واوضح نفادي ، ان نسب المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات التي تمت علي مستوي 14 محافظة كانت جيدة وهناك العديد من اللجان تجاوزت نسبة المشاركة فيها 35%.

وتابع : إن نسبة المشاركة هذا العام عالية جدا في التصويت ونزول المرشحين على القوائم أو بنظام الفردي جعل الي الانتخابات هذا العام زخم كبير مؤكدا على أن  انتخابات مجلس النواب خطوة جديدة نحو استكمال مؤسسات الدولة .

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