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بين الناس

مواطن يناشد وزارة الصحة مساعدته في إجراء عملية الغضروف والرباط الصليبي .. صور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد سعيد سعد ، المقيم محافظة البحيرة مدينة النوبارية في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ مساعدته في إجراء عملية الغضروف.

ويقول فى رسالته: أنا تعرضت إلى قطع فى الغضروف وقطع فى الرباط الصليبي الأمامي ومحتاج عملية، ولم أعد قادرًا على الحركة نظرًا لما وصلت إليه حالتي الصحية، ومش قادر على مصاريف العلاج.

وناشد وزارة الصحة إجراء العملية على نفقة الدولة رأفة بحالته المرضية. 


للتواصل مع محمد شقيق الحالة 
01068040050

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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