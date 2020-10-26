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حوادث

مصرع سائقين في انقلاب سيارة نقل بطهطا ..صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:15 م
الحادث
الحادث
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أنغام الجنايني
لقي سائقان مصرعهما إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة بطريق نجع حمادي الفرعي بناحية بنجا بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج. 

تلقى اللواء  حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة بطريق نجع حمادي الفرعي، ووجود متوفيان. 

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلًا من: ثابت محمد ثابت، ٣٢ عامًا، سائق، محمود على عبد العظيم، ٣٠ عامًا، سائق، ويقيمان بمحافظة الجيزة. 

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طهطا العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
مصرع سائقين في انقلاب سيارة نقل بطهطا ..صور
مصرع سائقين في انقلاب سيارة نقل بطهطا ..صور
مصرع سائقين في انقلاب سيارة نقل بطهطا ..صور

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