AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نائب وزير الطيران يشهد مراسم تجديد شهادة الأيزو ISO لمطار شرم الشيخ.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:26 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الايزو الدولية (2015_ISO 9001 ) لمطار شرم الشيخ الدولي المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال بحضور الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار خالد عبد السلام مدير المطار ولفيف من قيادات الشركة المصرية للمطارات. 

وخلال الاحتفال هنأ نائب وزير الطيران جميع العاملين بمطار شرم الشيخ علي تجديد شهادة الأيزو وأشاد بروح العمل والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية في المطار مضيفا أن تجديد هذه الشهادة يأتى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو الاهتمام برفع كفاءة وتطوير معدلات الأداء بالمطارات المصرية والتزامها بمعايير الجودة الشاملة وأنظمة السلامة الذى يعد من أهم مؤشرات التقييم الفعلى في الأداء ويساهم فى تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين. 

وأضاف مناع أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام  بتطبيق معايير الجودة العالمية وبخاصة متطلبات منظمات الطيران الدولية من أجل مواكبة التطور الكبير الذى يشهده قطاع الطيران العالمى.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع عدد من شهادات التقدير لعدد من العاملين بإدارة الجودة بالمطار تقديرًا لمجهوداتهم خلال فترة الماضية والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق اعلي معدلات اثناء التقييم. 

وفى أعقاب الاحتفال تفقد نائب وزير الطيران المدنى صالات السفر والوصول بمبانى الركاب بمطار شرم الشيخ وبرج المراقبة الجوية للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية بالمطار كما تفقد منظومة الكاميرات الحرارية التى تعمل على قياس درجات حرارة المسافرين والعاملين وتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
نائب وزير الطيران يشهد مراسم تجديد شهادة الأيزو ISO لمطار شرم الشيخ.. صور
نائب وزير الطيران يشهد مراسم تجديد شهادة الأيزو ISO لمطار شرم الشيخ.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير الطيران يتفقد الحركة في مطار الغردقة وعمليات حصر المواد الخطرة

مطارا شرم الشيخ والغردقة يجريان تحليل PCR للقادمين من الخارج| صور

للعام الثالث على التوالي.. هيئة الأرصاد الجوية تجدد شهادات الآيزو الدولية

21 سفيرا أجنبيا في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي.. صور

ترشيحاتنا

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

خاص| وكيل البلايلي يصدم الأهلي.. وينتقل لناد عربي خلال ساعات

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي 3-1

شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والإسماعيلي

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية