مهرجانات السينما عروض لـ الأفلام أم استعراض لـ الفساتين؟.. ناقد فني يوضح

قال الكاتب زين خيري، إن مهرجان الجونة لديه 65 فيلما من 42 دولة، وضيوف من جميع دول العالم تحدوا فيروس كورونا واستطاعوا أن يصلوا إلى الجونة.





وأضاف الكاتب زين خيري، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الفنانات يستعرضون أناقتهم في المهرجانات، خاصة أن هذا أول مهرجان فعلي يقام في مصر بعد تداعيات فيروس كورونا.





فيما قال الناقد طارق الشناوي، إن مهرجان الجونة أكيد مهرجان للأفلام، لافتًا إلى أن الفنانة تميل بأن تسرق الأضواء بفستان مختلف على الريد كاربت في أي مهرجان.





وتابع: أن الحديث عن الفساتين موجود دائما خاصة مع انتشار السوشيال ميديا، منوها بأن ذلك بديهي أن يحدث وليس غريبًا، خاصة أن طبيعة المصريين في فكرة التقاط شيء واللعب عليه.