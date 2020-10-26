AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مهرجانات السينما عروض لـ الأفلام أم استعراض لـ الفساتين؟.. ناقد فني يوضح

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الكاتب زين خيري، إن مهرجان الجونة لديه 65 فيلما من 42 دولة، وضيوف من جميع دول العالم تحدوا فيروس كورونا واستطاعوا أن يصلوا إلى الجونة.

وأضاف الكاتب زين خيري، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الفنانات يستعرضون أناقتهم في المهرجانات، خاصة أن هذا أول مهرجان فعلي يقام في مصر بعد تداعيات فيروس كورونا.

فيما قال الناقد طارق الشناوي، إن مهرجان الجونة أكيد مهرجان للأفلام، لافتًا إلى أن الفنانة تميل بأن تسرق الأضواء بفستان مختلف على الريد كاربت في أي مهرجان.

وتابع: أن الحديث عن الفساتين موجود دائما خاصة مع انتشار السوشيال ميديا، منوها بأن ذلك بديهي أن يحدث وليس غريبًا، خاصة أن طبيعة المصريين في فكرة التقاط شيء واللعب عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان الجونة.. رانيا يوسف بـ إطلالة مميزة في لقاء خاص من على الريد كاربت

بالأسود الجذاب.. رشا مهدي تستعرض أناقتها من حفل افتتاح مهرجان الجونة

أخبار التوك شو.... سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة.. هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

لحظات رومانسية.. روجينا برفقة زوجها على الريد كاربت في الجونة

مهرجان الجونة.. إنجي المقدم فى إطلالة جريئة على الريد كاربت.. شاهد

موجز السوشيال ميديا.. إنجي المقدم فى إطلالة جريئة على الريد كاربت.. مصطفى بكرى: تصريحات ماكرون ضد الإسلام وقاحة تعكس عنصرية بغيضة

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة يعلق على دخول مصرالموجة الثانية من فيروس كورونا..فيديو

للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ 10آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

مصطفى سالم الأول بالأصوات .. ننشر أسماء مرشحي الإعادة في سوهاج

الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة أزارو بقطع فى الرباط الصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية