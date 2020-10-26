مصطفى سالم الأول بالأصوات .. ننشر أسماء مرشحي الإعادة في سوهاج

أعلنت اللجنة الرئيسية للانتخابات في محافظة سوهاج أسماء المرشحين الفائزين في الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب وسيخوضون جولة الإعادة وجاء النائب السابق والمرشح الحالي مصطفى سالم في المركز الأول ليس على مستوى دائرته الانتخابية فقط، وإنما على مستوى محافظة سوهاج بالكامل حيث حصل على 31882 صوت ضمن مرشحي الدائرة الرابعة .





وتأهل في هذه الدائرة التى تضم طهطا وطما وجهينة لدخول جولة الاعادة مصطفى سالم ونشأت فؤاد عباس 23116 صوتا، وإبراهيم خليفة ابودوح 30500، ايهاب مصلح ابو عقيل 28326، مصطفى حسين ابو دومة21610، صلاح شوقي 18607.





وفي دائرة أخميم وساقلتة وصل لجولة الاعادة زكريا حسان وحصل على 27532، أحمد جاد الرب 18368، عفيفي الشريف 17180، محمد لبيب 16934.





وسيدخل جولة الإعادة في دار السلام جابر الطويقي وحصل على 10096، أحمد عبدالسلام قورة16359 ، اما المنشاة ففيها الاعادة بين كل من عاطف كعربان14326، اسماعيل مظهر أبوكريشة 11038، و فى دائرة سوهاج جاء حاتم مبارك 21952، محمد فقير19521، حازم حمادي19021، أحمد عواجة17759.





وفي مركز جرجا والعسيرات جاء ياسر نصر 25564وخليفة رضوان 19212وعبدالمنعم ابوالفتوح 14213وإسماعيل الطهطاوي11806،.





وفي المراغة اللواء أحمد أبو الدهب 15090، رفعت شكيب 10123، والبلينا محمود أبو الخير22735، نور ابو ستيت 16908، يوسف ابوحمودي15665، حمدي شاهين 13673.



