مدير الإدارة المركزية يوضح تفاصيل مبادرة حياة كريمة.. فيديو

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة أن عملية حصر الفئات المستحقة تتم بناء على ثلاث مستويات، لجان التنمية المجتمعية، ثم تم القيام بالحصر الميدانى للتحقق من الفئات المستحقة ويتم دراسة ذلك من خلال مديريات التضامن الاجتماعي.





وأضاف الكريم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم الاتفاق على للتحقق من معايير الاستحقاق ثم يتم دفع قيمة التصالح للفائات التي يتم يها الاختيار.





وتابع مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة أن مبادرة "التصالح حياة" جزء من إسهامات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهات الحكومية للتخفيف من كاهل أهالينا فى القرى الأكثر احتياجا.



