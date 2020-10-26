الوجه القبيح.. السفير التركي يقدم العزاء في المدرس ناشر الرسوم المسيئة للنبي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاقتصاد التركي يخسر أكثر من 70 مليار دولار بسبب مقاطعة المنتجات التركية موضحا أن العملة التركية هي أسوأ عملة في العالم.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس التركي خرج وأعلن على الهواء وطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية؛ موضحا أن زوجته لا تشتري إلا المنتجات الفرنسية باهظة الثمن.





وسخر موسى، من تصريحات أردوغان مرددا: «إذا أنت مش قادر على بيتك عايز الناس تقاطع المنتجات التركية إزاي»؛ موضحا أن أردوغان لا يرتدي إلا البدل الإيطالي أو الفرنسي.





واستنكر موسى، قيام السفير التركي بتقديم العزاء في المدرس الذي نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.





وأشار موسى، إلى أن هناك عداءً تاريخيا بين ماكرون وأردوغان بسبب موقف فرنسا من القضية الليبية، مرددا: «لو كان الأمر يخص الإساءة للنبي الكريم كان أولى به عدم ذهاب سفيره للعزاء في المدرس فاعل الجريمة».