AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حماية المستهلك: تحويل 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية لعدم ردها مصروفات الباص.. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:15 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بتحويل ٣ مدارس دولية إلي نيابة الشؤون المالية لامتناعها عن رد مصروفات الباص.


وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن جهاز حماية المستهلك قام بالتنبيه علي جميع المدارس بتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه بشأن رد مصروفات الباص وإلا سيتم معاقبة المخالفين.


وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جاءت ما يقرب من ٢٠٠٠ شكوي من أولياء الأمور تخص رد مصروفات الباص، وتم حل هذه المشاكل بنسبة ٩٥٪ منها.


وأوضح الدكتور أحمد سمير، أنه تم نشر قرار رد مصروفات الباص في الجريدة الرسمية للدولة، مضيفا أن معظم الجامعات والمدارس الدولية والخاصة طبقوا القرار وردوا مصروفات الباص إلي أولياء الأمور.


وأشار إلى أن هناك بعض المدارس لم ترد مصروفات الباص إلي أولياء الأمور ولكنهم خصموا تلك المصروفات من المصروفات الدراسية الجديدة، موضحا أن كل من خالف هذا القرار تم التعامل معه من قبل الجهاز فورا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك يوضح موعد استرداد قيمة 25% من المصروفات لأولياء الأمور.. فيديو

بدءا من اليوم.. حماية المستهلك تكشف عن تفاصيل رد 25% من مصروفات النقل للطلاب

الحبس وغرامة نصف مليون جنيه.. تعرف على عقوبة التلاعب في مصروفات المدارس الخاصة

حماية المستهلك يكشف عن آلية للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة

مليون جنيه.. عقوبة قاسية للمدارس الرافضة لرد المصروفات

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس وجامعة للنيابة بسبب الــ 25 % الخاصة بمصروفات الباص

ترشيحاتنا

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية

قرار جديد من الوداد المغربي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي

مصطفى سالم الأول بالأصوات .. ننشر أسماء مرشحي الإعادة في سوهاج

علامتان تشيران للإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم .. اكتشفهما

للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب

أحمد عمر هاشم: الغضب لرسول الله لا يكون بالأسلوب السيئ وإنما بهذه الطريقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية