حماية المستهلك: تحويل 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية لعدم ردها مصروفات الباص.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بتحويل ٣ مدارس دولية إلي نيابة الشؤون المالية لامتناعها عن رد مصروفات الباص.









وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن جهاز حماية المستهلك قام بالتنبيه علي جميع المدارس بتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه بشأن رد مصروفات الباص وإلا سيتم معاقبة المخالفين.









وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جاءت ما يقرب من ٢٠٠٠ شكوي من أولياء الأمور تخص رد مصروفات الباص، وتم حل هذه المشاكل بنسبة ٩٥٪ منها.









وأوضح الدكتور أحمد سمير، أنه تم نشر قرار رد مصروفات الباص في الجريدة الرسمية للدولة، مضيفا أن معظم الجامعات والمدارس الدولية والخاصة طبقوا القرار وردوا مصروفات الباص إلي أولياء الأمور.







