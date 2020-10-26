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نتجه نحو القارة السمراء .. وزير الرياضة: لدينا 37 مقرا لاتحادات أفريقية في مصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:23 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تتجه بقوة  نحو القارة السمراء، وهذا يجعل منظومة الرياضة ضمن الرؤية المصرية.

وأضاف أشرف صبحي في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" استطعنا تعديل اتفاقية المقر للاتحاد الافريقي لكرة القدم ووجوده في مصر لمدة 10 سنوات وليس 5 سنوات وهذا انجاز كبير للحكومة المصرية".

وتابع اشرف صبحي:" في فترة من الفترات انخفض عددمقرات الاتحادات الافريقية  في مصر لـ  14 اتحاد فقط ، واستطعنا في لفترة الماضية رفع العدد إلى 37  مقر اتحاد إفريقي في مصر تشمل الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية".

وأكمل أشرف صبحي:"  في المستقبل نسعى إلى زيادة عدد القيادات الرياضية المصرية في الاتحادات الافريقية".
 
وفي سياق متصل قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد في يناير المقبل.

وأضاف أشرف صبحي: "شهدنا  طفرة  وإنجاز كبير بإنشاء 2 مجمع جديد وتطوير مجمع  صالات هيئة ستاد القاهرة "،"في عامين استطعنا الانتهاء من هذا الإنجاز  بتكلفة تتخطى 3 مليار جنيه "، مضيفا: " لجنة طبية تابعة للبطولة ممثل فيها الاتحاد الدولي ووزارة الصحة المصرية وتم وضع كود لكافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا ".

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