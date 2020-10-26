نتجه نحو القارة السمراء .. وزير الرياضة: لدينا 37 مقرا لاتحادات أفريقية في مصر

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تتجه بقوة نحو القارة السمراء، وهذا يجعل منظومة الرياضة ضمن الرؤية المصرية.





وأضاف أشرف صبحي في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" استطعنا تعديل اتفاقية المقر للاتحاد الافريقي لكرة القدم ووجوده في مصر لمدة 10 سنوات وليس 5 سنوات وهذا انجاز كبير للحكومة المصرية".





وتابع اشرف صبحي:" في فترة من الفترات انخفض عددمقرات الاتحادات الافريقية في مصر لـ 14 اتحاد فقط ، واستطعنا في لفترة الماضية رفع العدد إلى 37 مقر اتحاد إفريقي في مصر تشمل الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية ".





وأكمل أشرف صبحي:" في المستقبل نسعى إلى زيادة عدد القيادات الرياضية المصرية في الاتحادات الافريقية".