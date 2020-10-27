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فن

وحدة دعم أفلام الشباب.. المركز القومي للسينما يبدأ تلقي السيناريوهات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
المركز القومى للسينما
المركز القومى للسينما
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أحمد إبراهيم
تحقيقا لخطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لدعم شباب السينمائيين، لتنفيذ خطة الحكومة التى تهدف للعمل على المستقبل بدعم الشباب، تعلن وحدة دعم أفلام الشباب التابعة للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، عن بدء تلقى السيناريوهات، وذلك لعرضها على لجنة القراءة الخاصة بالوحدة، لتقديم الدعم اللوجستى للسيناريوهات التى تقرها أعضاء اللجنة.
 
ومن المقرر أن يتم تقديم السيناريوهات بمقر المركز القومى للسينما، لتبدأ لجنة المكونة من الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالى للسينما، والناقد السينمائى أحمد النبوى، والناقد السينمائى أحمد عسر، أعمالها.
 
يذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب قام بتأسيسها السيناريست محمد الباسوسي تحت إشراف الناقد السينمائى أحمد عسر، وتهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائيين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما، وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستية التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير، وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

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