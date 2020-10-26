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خبير: الثقافة المرورية ليست مكتملة لدى قائدي السيارات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن القانون المروري الجديد الغرض منه الارتقاء بالخدمات التي تصل للمواطن المصري، لافتًا إلى أن شبكة الطرق الجديدة ساهمت في الحد من حوادث الطرق.

وأضاف اللواء أحمد هشام، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الثقافة المرورية ليست مكتملة لدى قائدي السيارات على جميع المستويات، موضحًا أن شبكة الطرق هي البنى التحتية الاقتصادية لأي مجتمع مدني يرغب في النمو والرخاء والازدهار.

وأشار إلى أن شبكة الطرق ساهمت في إنشاء 14 مدينة جديدة من ضمنها العاصمة الإدارية، وذلك لتخفيف الضغط على القاهرة، منوها بأن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى يتم الآن تطويره من 4 حارات إلى 8 حارات، وبعد الانتهاء منه سيتم منع سير سيارات الميكروباص من الطريق الدائري.

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