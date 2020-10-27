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اقتصاد

اليوم .. رئيس أرامكو يشارك في فعاليات مجموعة الأعمال السعودية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
ارامكو
ارامكو
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وكالات
يشارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر،افتراضيا اليوم الثلاثاء، فى فعاليات اليوم الثانى من قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20) التابعة لمجموعة العشرين و التى انطلقت أمس برعاية رئاسة مجموعة العشرين في المملكة.

يتحدث الناصر في حلقة نقاش بعنوان "حشد الجهود لإنقاذ الكوكب"، تديرها رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة منار المنيف، كما سيتحدث إلى جانبه اثنان من أعضاء جلسة النقاش، وهما إيما مارسيغاغليا، الرئيس السابق في "إيني"، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال.
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وستجمع قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20) قادة رجال الأعمال في العالم حول محور "التحول بهدف النمو الشامل"، ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على السياسات والممارسات التجارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وسيتناول المهندس الناصر في كلمته خلال جلسة النقاش، الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، والمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها أرامكو السعودية، كما سيتحدث عن اضطلاع أرامكو السعودية بدورها في إيجاد حلول فاعلة للطاقة من خلال الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، وعن حلول مقترحة تجاه التحديات التي تواجهها الأعمال الصغيرة والمتوسطة حول العالم بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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