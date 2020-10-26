AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك| الزمالك ينجح في الحفاظ على المركز الثاني.. حجم إصابة عبد الله جمعة والونش

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:39 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، اليوم "الأثنين"  ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:






انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.








انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.








كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بشد في العضلة الخلفية تعرض له في مباراة الإسماعيلي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الجهاز الفني للفريق قام باستبدال اللاعب بين الشوطين وشارك بدلا منه إسلام جابر.







نجح فريق الناشئات لكرة اليد بالنادي الزمالك مواليد 2002 (أ) في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بنتيجة 23/28.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 دقيقة.. الزمالك يحتفل بطارق حامد ويتقدم بهدف أول أمام الإسماعيلي ..فيديو

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

60 دقيقة.. محاولات من الإسماعيلي لتقليص الفارق أمام الزمالك فى الدوري

75 دقيقة.. بن شرقي يشعل حماس لاعبي الزمالك ويسجل الهدف الثالث أمام الإسماعيلي

بعد تعافيه.. فرجاني ساسي يؤازر الزمالك من مدرجات استاد القاهرة

شاهد.. مشادة بين أحمد سيد زيزو ولاعبي الإسماعيلي والحكم يتدخل

ترشيحاتنا

مش فارقة معايا .. حسن يوسف يرد على عدم دعوته لمهرجان الجونة |فيديو

للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

احمد موسي: قطر تواجه فضيحة كبرى بسبب الكشف عن عذرية أستراليات

ماذا فعل إبليس لحظة ولادة النبي محمد؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية