بعد الخطبة الأولى لآخر إمبراطور.. رحلة من مصر إلى إيران عام 1938

خطبة وزواج محمد رضا بهلوي ولي عرش إيران في المنتصف الأول من القرن العشرين من الأميرة فوزية، واحد من الأمور التي وطدت العلاقات بين مصر وإيران بعد الخطبة، واليوم يوافق ذكرى ميلاد آخر أباطرة إيران يسترجع «صدى البلد» الطريق من القاهرة إلى طهران في عام 1938 بعد خطبته من الاميرة المصرية.





للسفر من مصر إلى إيران في ذلك الوقت طريقان، أحدهما طريق الجو، والثاني هو الطريق البري أو البحر، وللسفر بالطائرة كان المسار من مطار ألماظة بالقاهرة إلى بغداد، وكانت مدة هذه الرحلة 9 ساعات، وثمنها 22 جنيها إنجليزيا، ولم يوجد حينها طائرات لعامة الركاب،





ووفقا لما ذكر في مجلة المصور، لعدد الجمعة 17 يونيو 1938، كان هناك خط جوي واحد في ذلك الوقت انشأته وزارة الدعاية الألمانية حديثا بين برلين وكابول، مارا ببغداد وطهران، وقليلا ما كان يجد الراكب في هذا الخط مكانا من بغداد، لأنه كان دائما ما يكون كامل العدد، وكان هناك طائرة واحدة تسافر بين طهران وبغداد مرة واحدة أسبوعيا لنقل البريد.





أما الطريق العادي، انقسم إلى مراحل، أولها بين مصر وبيروت، يقطعها المسافر على إحد البواخر في 28 ساعة، ومن بيروت يستقل المسافر سيارة إلى دمشق تقطع به المسافة في 3 ساعات بين جبال لبنان، تسير بين دمشق وبغداد قوافل من السيارات مرتين من كل أسبوع، في أيام الإثنين والخميس، وتقطع المسافر بين البلدين حوالي ألف كيلومتر في حوالي 24 ساعة، أما القوافل السريعة كانت تقطع المسافة في 14 ساعة فقط.





ولا تقل المسافة بين بغداد وطهران عن المسافة بين دمشق وبغداد، اي حوالي ألف كيلومتر، كان يقطعها المسافر في يوم ونصف، نظرا لأن الطريق كان جبلي وعر، ولم يستغرق السفر البري بين مصر وإيران زمنا محددا، بل كان متوقفا على الظروف الجوية والجغرافية، مرة يستغرق أسبوعا وأخرى 10 أيام.