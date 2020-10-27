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فن

دعم مؤمن زكريا .. تامر حسنى يقترب من 3 ملايين مشاهدة لأغنية ترجعلنا بالسلامة خلال يومين

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
اغنية ترجعلنا بالسلامة
اغنية ترجعلنا بالسلامة
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محمد نحلة
تقترب اغنية ترجعلنا بالسلامة" للمطرب تامر حسنى والتى قدمها للاعب النادى الاهلى مؤمن زكريا الى 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد طرحها منذ يومين فقط.  

ونشر تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو لأغنية ترجعلنا بالسلامة ظهر فيه عددا من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية وكتب: "‏‏‏إهداء الى كابتن مصر مؤمن زكريا معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة ربنا معاك يا بطل".

ومن ناحية اخرى تمكنت أغنية "فجأة افترقنا" للمطرب تامر حسني من أن تحتل المركز الـ 31 على مستوى العالم كما احتلت المركز الأول عربيا في نسب المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة. 

الأغنية من كلمات محمد عاطف والحان تامر على وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

وكان تامر قد أصدر منذ أيام قليلة أغنية أخرى من نفس الألبوم بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرح الأغنية، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".

وكان تامر قد استقر على تقديم 11 أغنية بألبومه "خليك فولاذي"، وقيامه بتجهيز الماستر النهائي، ولكنه عاد مجددًا للعمل على الألبوم في سبتمبر الماضي وضم إليه أغنية جديدة وارتفع عدد الأغاني إلى 12، والسبب موضوع اجتماعي كتبه الشاعر حمادة السيد، والحان مديح محسن، قرر تامر ضم الأغنية إلى الألبوم وتصويرها أيضًا، وهي من توزيع أمير محروس.

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