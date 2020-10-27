دعم مؤمن زكريا .. تامر حسنى يقترب من 3 ملايين مشاهدة لأغنية ترجعلنا بالسلامة خلال يومين

تقترب اغنية ترجعلنا بالسلامة" للمطرب تامر حسنى والتى قدمها للاعب النادى الاهلى مؤمن زكريا الى 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد طرحها منذ يومين فقط.





ونشر تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو لأغنية ترجعلنا بالسلامة ظهر فيه عددا من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية وكتب: "‏‏‏إهداء الى كابتن مصر مؤمن زكريا معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة ربنا معاك يا بطل".





ومن ناحية اخرى تمكنت أغنية "فجأة افترقنا" للمطرب تامر حسني من أن تحتل المركز الـ 31 على مستوى العالم كما احتلت المركز الأول عربيا في نسب المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة.





الأغنية من كلمات محمد عاطف والحان تامر على وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.



