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بين الناس

تكدس أكوام القمامة بمشتول السوق فى الشرقية يثير غضب الأهالى

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن حسين السعيد ، أهالى مركز مشتول السوق محافظة الشرقية ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من تراكم القمامة فى المنطقة .

ويقول فى رسالته : نعانى من تراكم أكوام القمامة  لفترات طويلة، دون أدنى اهتمام من المسئولين عن مركز ومدينة مشتول السوق، رغم  الشكاوى والاستغاثات التى ارسلها الأهالى لهم إلا انها لم تحرك ساكنًا، الأمر الذى أدى لانتشار الحشرات الناقلة للأمراض الوبائية  بسبب  تراكم القمامة والحيوانات النافقة .

 مناشد المسئولين بسرعة التدخل لإنقاذهم من انتشار الأمراض والأوبئة  بكافة أنحاء المركز رأفة بهم وبأطفالهم الصغار والمرضى وكبار السن.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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