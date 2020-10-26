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طيور زرقاء.. لقاء الخميسي فى إطلالة محتشمة بمهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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آية التيجي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال حضورها رابع يوم لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي عام 2020.

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وظهرت  لقاء الخميسي، بقميص باللون الأبيض ومطبوع عليه طيور باللون الأزرق، بأكمام طويلة، واختارت عليه جيب طويل ومنفوش باللون الأبيض والأزرق، وهو ما أبرز من رقتها ورشاقتها، مع اختيار حقيبة باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر الشفاه باللون الاحمر الناعم، مع وضع اآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

واختارت لقاء الخميسي رفع شعرها إلى الأعلى  بتسريحة الكعكة التي تضيف لمسة ساحرة تتناسب مع إطلالتها.

وأكملت لقاء الخميسي إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمه؛ حيث اختارت بعض الخواتم باللون الفضي على يديها ، مع كولية وقرطين بنفس اللون ايضا حول رقبتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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