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حوادث

بينها 1562 تجاوز سرعة .. ضبط 3786 مخالفة مرورية متنوعة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3786 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1562 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و149 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و20 مخالفة شروط الترخيص، و30 مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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