يعشق كثير من الأشخاص تناول نجرسكوا السجق، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل نجرسكوا بالسجق بمذاق لا يقاوم.

مقادير نجرسكو بالسجق

مكرونة اسباجتي أو شرائط

سجق شرقي

فلفل ألوان

فلفل حار

لبن

دقيق

كريمة لباني

مكعب مرق

بهارات مشكلة

جبنة موتزاريلا

زبدة

بسلة

مشروم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل نجرسكو بالسجق

* حمري البصل والثوم والفلفل الرومي في الزيت على النار واضيفي الفلفل والسجق ويقلب الخليط

لعمل البشاميل

* تقلب المكرونة المسلوقة في البشاميل وضع المكرونة في بايركس ثم توضع الحشوة

* تضاف طبقة أخرى من المكرونة ثم طبقة من البشاميل والجبنة الموتزاريلا

* يضاف والملح والفلفل على النار ويترك الخليط لتمتزج كل المكونات وتدخل الفرن حتى تمام النضج

