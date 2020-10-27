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فن

بعد زفافه.. محمد فضل شاكر يحقق نصف مليون مشاهدة بـ أغنية شخص ما

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
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أحمد إبراهيم
طرح الفنان محمد فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية بعد حفل زفافه وتحمل الاغنية اسم "شخص ما" والتى حققت نصف مليون مشاهدة فى يوم واحد. 

والاغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ومن ألحان خالد عز، من توزيع الموسيقى اماديو، على قناة الرسمية يوتيوب.

كما تعتبر الأغنية الجديدة من الأعمال الرومانسية الهادئة، خصوصا وأن الأغنية تم التحضير لها منذ فترة سبقت موعد زفافه، ليتم إطلاقها فى مناسبة مميزة، وهى إهداء لزوجته كاترينا مراد، حيث قام الفنان محمد شاكر بغنائها خلال الحفل، وشارك محبيه وجمهوره بمقطع من الأغنية نشر على كل كافة مواقع التواصل الاجتماعى.

من جهة أخرى، طرح الفنان محمد شاكر والفنانة ريما يوسف ديو جديد حمل عنوان " حبيبي قلّي " على القناة الرسمية في موقع الفيديوهات " يوتيوب " وتميز العمل الجديد بكونه حاملا لرسائل الحب والحياة ، من خلال إبراز أدق التفاصيل الذي أظهرها العمل ، بجمالية جسدت الواقع اليومي لكلا العاشقين ببساطة ودون تكلّف. 

حبيبي قلّي: من كلمات والحان ريما يوسف ، وميكس وماستر: عباس صباح  ومن انتاج الفنان محمد شاكر. 

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