اليوم.. الأوقاف توزع 6 أطنان لحوم أضاحي بالقاهرة والجيزة

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 6 أطنان من لحوم الأضاحي اليوم الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي: (القاهرة - الجيزة)، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.





وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1164) طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).





