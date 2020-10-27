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اليوم.. الأوقاف توزع 6 أطنان لحوم أضاحي بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:03 ص
سيارات لحوم الأضاحي
سيارات لحوم الأضاحي
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 6 أطنان من لحوم الأضاحي اليوم الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي: (القاهرة - الجيزة)، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1164) طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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