أحمد موسى يكشف .. فضيحة قطر وكشف العذرية وعلاقة تركيا بالإساءة للرسول

ناقش الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة الإثنين مجموعة من الأخبار الهامة منها ...





حذر الإعلامي أحمد موسى، من الموجة الثانية لفيروس كورونا؛ خاصة أنه بدأ ينتشر في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا.





وطالب موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لكي لا يعود المرض بشراسة مرة أخرى خاصة في الشتاء.









أكد الإعلامي أحمد موسى، ان قطر تتعرض الآن لفضيحة على مستوى العالم، موضحا أنه تم الكشف عن عذرية 9 فتيات استراليات خلال تواجدهن على خطوط الطيران القطرية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي» أن هناك غضب عارم في استراليا من الفحص المهبلي للفتيات الاستراليات؛ موضحا أن تلك الجريمة الشنيعة لا يتقبلها أي قانون دولي.





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاقتصاد التركي يخسر أكثر من 70 مليار دولار بسبب مقاطعة المنتجات التركية موضحا أن العملة التركية هي أسوأ عملة في العالم.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس التركي خرج وأعلن على الهواء وطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية؛ موضحا أن زوجته لا تشتري إلا المنتجات الفرنسية باهظة الثمن.





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تهتم بما تفعله إسرائيل في فلسطين، ولكن شغلها الشاغل مصر، مهاجمة مصر فقط.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن القنوات الإرهابية تتخصص في اقتصاص الفيديوهات وإخراجها من سياقها؛ موضحا أن كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اتهم تركيا والمخابرات التركية بالوقوف خلف الإعلام المعادي لمصر.





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزيرة الإعلام درية شرف الدين في عام 2014 طلبت منه تقديم استقالته من الإذاعة عقب مهاجمته حمدين صباحى على الهواء.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تأثير الإعلام أهم بكثير من العائد المادي خاصة أن هناك قنوات تعمل ليل نهار لإسقاط الدولة المصرية؛ منوها بأن الإعلام هو من يواجه طيور الظلام التي تهاجم مصر.





قال الإعلامي أحمد موسى، أن مبنى ماسبيرو يحتاج إلى الدعم قبل المحاسبة؛ موضحا أن وضع ماسبيرو لا يمكن أن يستمر على هذا خاصة أنه يمثل الدولة المصرية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن الإعلام المصري هو من يواجه التنظيمات الإرهابية ويدافع عن الدولة المصرية في ظل ما تنفقه الإرهابية من ملايين لتشويه الدولة المصرية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام المصري هو من يواجه التنظيمات الإرهابية ويدافع عن الدولة المصرية في ظل ما تنفقه الإرهابية من ملايين لتشويه الدولة المصرية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أجهزة المخابرات القطرية والتركية هي التي تدير وتنفق على القنوات والأبواق الإرهابية لتهاجم الدولة المصرية.









قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري؛ أن مفاوضات سد النهضة متعثرة من أكثر من شهر ونصف، ولكن دولة جنوب أفريقيا دعت إلى التفاوض الثلاثي مرة أخرى باعتبارها رئيسا للاتحاد الافريقي.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن مصر لديها مجموعة من النقاط القانونية الملزمة لكافة الاطراف؛ مثل ملئ وتشغيل السد؛ والتعاون في إدارة موارد نهر النيل؛ موضحا مرجعية مصر هي عدم التفريط في حقوقنا المائية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين دخل السباق الانتخابي على مقعد مستقل وليس ضمن مرشحي حزب "مستقبل وطن"، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المستقلين حصلوا على أصوات كبيرة.





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النائب محمد أبو العنين حصل على أكثر من 85% من عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة.