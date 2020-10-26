الإفتاء: الاحتفال بالمديح والذكر في المولد النبوي مباح شرعا ..فيديو

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال المديح والذكر هو أمر مشروع ومباح.





وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن الصحابة كانوا يحيون ذكرى المولد النبوي بالمدائح النبوية في حضرة الرسول، فكان سيدنا حسان بن ثابت يمدح النبي ويقول له : قل وروح القدس يؤيدك.





وتابع: أتت امرأة إلى النبي فقالت له: يا رسول الله كنت قد نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بينيديك بالدف، فقال: إن كنت قد نذرتي فافعلي".





وذكر أن النبي الكريم جميل ويعلمنا كيف نفرح ويحب منا ذلك، ويجوز لنا الفرح بنبينا فإذا لم نفرح به فبمن نفرح، فكل مصاب من بعده يهون.





أزهري يكشف كيف يكون حب النبي

قال محمد حامد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حب النبي أصل عظيم من أصول الإيمان وفيه عظيم الشمائل وكريم الخصال.

وروى عضو مركز الأزهر، في فيديو لصدى البلد، حديث النبي "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأولى منهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما".

وأكد أنه يجب أن يقدم حب النبي -صلى الله عليه وسلم- على كل حب، فقال النبي "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين".

وأشار إلى أن سيدنا النبي كان أحب إلى الإمام علي من أمواله وأولاده ومن الماء البارد على الظمأ.





