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فن

مهرجان أيام فلسطين السينمائية يعرض فيلم بين الجنة والأرض

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
فيلم بين الجنة والارض
فيلم بين الجنة والارض
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أحمد إبراهيم
اختتم مهرجان أيام فلسطين السينمائية دورته السابعة والاستثنائية امس الاثنين بالفيلم الروائي "بين الجنة والأرض" للمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

الفيلم بطولة منى حوا وفراس نصار ويتناول على مدى 92 دقيقة قصة سلمى وتامر وهما زوجان في الثلاثينات من العمر يقفان على عتبة الانفصال وأثناء اتمام الإجراءات تصادفهما مشكلة تتعلق بماضي والد تامر فتأخذهما الرحلة عبر طريق منسي بين الضفة الغربية وهضبة الجولان يلتقيان فيه بنماذج مختلفة من البشر.

أقيم حفل الختام في قصر رام الثقافي بحضور عدد من المسؤولين والفنانين مع اتباع إجراءات الوقاية الصحية اللازمة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال القائمون على المهرجان في البيان الختامي إنه على الرغم من الوضع الاستثنائي في ظل جائحة كورونا نجح المهرجان في استقطاب اكثر من 30 فيلما عالميا وعربيا ومحليا.

وقال حنا عطا الله المدير الفني للمهرجان "بالرغم من التحديات التي واجهت تنظيم المهرجان تمكنا من تحقيق أهدافه المرجوة من حيث الحضور ونوعية الأفلام في ظل الظروف الاستثنائية ونأمل استكمال عروض المهرجان في العاصمة القدس وحيفا وغزة".

شمل حفل الختام الإعلان عن المشروعين الفائزين في برنامج (حكايات طائر الشمس) الذي تنظمه مؤسسة فيلم لاب-فلسطين بالتعاون مع شركة سينيفيليا للإنتاج.

وذهبت الجائزة إلى مشروع فيلم "أورنينا والغولة" للمخرج وكاتب السيناريو اميل سابا وكاتبة السيناريو بيان شبيب، ومشروع فيلم "خالد ونعمة" للمخرج وكاتب السيناريو سهيل دحدل.

وحصل كل مشروع على جائزة قيمتها 10 آلاف دولار ومساعدة عينية في خدمات مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج. وبحسب إدارة المهرجان فإن هذا البرنامج يهدف إلى توفير محتوى فلسطيني للأطفال واليافعين.

تلا ذلك الإعلان عن المشروع الفائز في مسابقة (طائر الشمس الفلسطيني) عن فئة الإنتاج التي تنافس عليها 12 مشروعا وذهبت إلى مشروع فيلم "دماء كالماء" للمخرجة ديما حمدان.

وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف دولار إضافة الى إتاحة استخدام معدات التصوير والصوت المتوفرة في مؤسسة فيلم لاب-فلسط

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