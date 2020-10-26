بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

شهدت السجادة الحمراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من إطلالات نجمات الفن والمشاهير، خلال مشاركتهن في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة بدورته الرابعة بداية من الجمعه الماضية حتى اليوم.

وتألقت بعض النجمات بهرجان الجونة باليوم الرابع لدورته الرابعه؛ بفساتين انيقة ومميزة ومثيرة، البعض منهن نجح فى اختيار الاستايل المناسب والبعض الآخر لم ينال اعجاب الجمهور.

لذا ننشر لكم مجموعه من الصور النجمات من مهرجان الجونة فى اليوم الرابع .

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

