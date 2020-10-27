محافظ بني سويف: 8 مناطق صناعية تضم كيانات عالمية.. و140 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق

قال محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه سيتم إنفاق 115 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية للمحافظة على مشروعات الطرق.
وأضاف محمد هاني غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" القيادة السياسية علمت قيمة محافظة بني سويف، وتم تغيير وجه الحياة بها".
وأوضح محمد هاني غنيم إلى أنه تم دمج الصناعة مع الزراعة في بني سويف، فالمحافظة بها 8 مناطق صناعية، وبها كيانات عالمية، والدولة ضخت 140 مليون جنيه؛ لرفع كفاءة الطرق ".
وأكمل محمد هاني غنيم:" المناطق الصناعية ليست للمستثمر الكبير فقط، فهناك منطقة صناعية بها مجمع للصناعات الصغيرة على 70 فدانا، تم تخصيصها لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، وتم طرح كراسات الشروط الخاصة بالمجمع بالفعل وسيتم افتتاحه خلال الاسابيع المقبلة".
وأكد محافظ بني سويف:" استفدت من فترة خدمتي كنائب محافظ وعندما تم تعييني محافظا لبني سويف كنت أمتلك الخبرة التي تمكنني من التعامل مع التحديات وحل مشاكل أهالي المحافظة ".
وأكمل محمد هاني غنيم: "بدأت الاهتمام بالشباب بحكم معرفتي بالقدرات الكبيرة التي يمتلكها الشباب وأطلقنا مبادرة المجلس الاستشاري".
وتابع محمد هاني غنيم: "تم اختيار شباب من بني سويف واجتازوا اختبارات صعبة والشباب الذين تم اختيارهم يعتبرون بنك أفكار المحافظة".