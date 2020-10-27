محافظ بني سويف: 8 مناطق صناعية تضم كيانات عالمية.. و140 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق

قال محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، إنه سيتم إنفاق 115 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية للمحافظة على مشروعات الطرق.





وأضاف محمد هاني غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" القيادة السياسية علمت قيمة محافظة بني سويف، وتم تغيير وجه الحياة بها".





وأوضح محمد هاني غنيم إلى أنه تم دمج الصناعة مع الزراعة في بني سويف، فالمحافظة بها 8 مناطق صناعية، وبها كيانات عالمية ، والدولة ضخت 140 مليون جنيه؛ لرفع كفاءة الطرق ".





وأكمل محمد هاني غنيم:" المناطق الصناعية ليست للمستثمر الكبير فقط، فهناك منطقة صناعية بها مجمع للصناعات الصغيرة على 70 فدانا، تم تخصيصها لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، و تم طرح كراسات الشروط الخاصة بالمجمع بالفعل وسيتم افتتاحه خلال الاسابيع المقبلة".





وأكد محافظ بني سويف:" استفدت من فترة خدمتي كنائب محافظ وعندما تم تعييني محافظا لبني سويف كنت أمتلك الخبرة التي تمكنني من التعامل مع التحديات وحل مشاكل أهالي المحافظة ".





وأكمل محمد هاني غنيم: "بدأت الاهتمام بالشباب بحكم معرفتي بالقدرات الكبيرة التي يمتلكها الشباب وأطلقنا مبادرة المجلس الاستشاري".





وتابع محمد هاني غنيم: "تم اختيار شباب من بني سويف واجتازوا اختبارات صعبة والشباب الذين تم اختيارهم يعتبرون بنك أفكار المحافظة".