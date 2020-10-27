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رياضة

مرموش: لم يحدث تواصل معي من المنتخب الأولمبي.. وزيدان نصحني بالاستمرار في فولفسبورج.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
عمر مرموش
عمر مرموش
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محمد رشاد
أكد عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولفسبورج الألماني، أن المنتخب الأولمبي لم يتواصل معه للانضمام خلال المعسكر المقبل، مشيرًا إلى أنه يتعلم من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وقال مرموش في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "اتمرن في الوقت الحالي مع الفريق الاول، والمدرب طلب مني اللعب مع الفريق الرديف لاستعادة الرتم وحساسية المباريات، وأحرزت هدفًا واتمرن بشكل جيد".

وأضاف: "هناك فرق كبير بين الفريق الرديف ودوري الدرجة الاولى، وكان حلم بالنسبة لي المشاركة في بوندسليجا وكان هدفي التحسن في كل تمرين، والتمرين من حيث البدني مختلف تمامًا مع الفريق الاول، والمدرب يعطي لي الثقة بشكل مستمر، ولم احزن لمشاركتي مع الفريق الرديف، وطلب مني هذا لكي أشارك في المباريات".

وتابع مرموش: "يكون احساس رائع عندما تلعب وتساعد الفريق للفوز، والمدافعين في البوندسليجا أقوياء للغاية، وأسعى أن أحرز أهدافا وأصنع أيضا خلال الفترة المقبلة".

وعن عدم انضمامه لقائمة المنتخب الأولمبي: "كان هناك تواصل مع المنتخب الاول بعد مشاركتي في بوندسليجا ولكن بسبب كورونا توقفت المحادثات وكان الحديث حول أن يكون لي مكان في المنتخب، ولعبت في جميع فئات المنتخب، ولم يكلمني أحد من المنتخب الاولمبي وهذا يرجع للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب".

وواصل مرموش: "من الواضح أنني لن أكون متواجدا في معسكر نوفمبر، ولكنني اتدرب وجاهز للمشاركة في أي وقت وشرف لي أن انضم للمنتخب، ولم يكن هناك عروض من الدوري المصري، ووجهتي هي الاحتراف".

واختتم لاعب فولفسبورج تصريحاته: "تحدثت مع محمد زيدان حول أجواء البوندسليجا ونصحني بالبقاء في فولفسبورج، وليفاندوفسكي مهاجم متكامل ودائما يقدم كل ما لديه ويسجل العديد من الاهداف ومن الرائع التعلم منه".

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