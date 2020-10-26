اكتشاف جبل عملاق من الشعب المرجانية بأستراليا

اكتشف العلماء برج هائل من الشعاب المرجانية المنفصلة المكتشفة في الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا يشبه مبنى إمباير ستيت الأمريكية في الطول، حيث يبلغ ارتفاعه 1640 قدمًا (500 متر).

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قام باحثون من الولايات المتحدة وأستراليا برسم خريطة للجبل المرجاني الشبيه بالشفرة الحادة، وهذا الاكتشاف يعد الأول الذي تم العثور عليه منذ حوالي 120 عامًا ،قبالة ساحل كيب يورك في 20 أكتوبر.

ووصف الباحثون الجبل المرجاني بأنه شاهق فوق قاع مياه المحيط ، حيث نمى بشكل منفصل إلى كتلة الشعاب المرجانية الأكبر التي تشبه الهضاب .

يقترب ارتفاع الشعاب المرجانية من كل برج إيفل الفرنسي وذا شارد - أطول مبنى في بريطانيا - حيث يبلغ ارتفاعهما 1063 و 1016 قدمًا (324 و 310 مترًا) على التوالي.

تتكون الشعاب المرجانية من نمو الأجيال المتعاقبة من الشعاب المرجانية ، والتي تعلق أولًا بالصخور الموجودة في قاع البحر ثم فيما بعد بالهياكل العظمية لأسلافها.

تنمو حتى تصل إلى العمق المثالي تحت سطح البحر - وعلى مدى آلاف السنين يمكن أن تشكل هياكل شاسعة لأنها تتكيف مع مستويات سطح البحر المتغيرة.

يقوم العلماء، الذين يعملون على متن سفينة الأبحاث "Falkor"، حاليًا باستكشاف المحيط بأستراليا لمدة 12 شهرًا لاكتشاف المزيد من تلك الشعب وما تخفيه الحياة البحرية.