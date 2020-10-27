AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاصي الحلاني لـ صدى البلد: مشاركتي لسنوات بمهرجان الموسيقي العربية تدعو للفخر والسعادة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
عبّر عاصي الحلاني، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الدورة ٢٩ من مهرجان الموسيقى العربية، الذي ينطلق في الفترة من ١ نوفمبر حتي ١٠ من نفس الشهر.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد: "مشاركتي لسنوات علي التوالي بمهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية أمر يدعو للفخر والسعادة، ورغم  ظروف كورونا حرصت على التواجد بمهرجان عريق ومتميز ولأنه يقام على مسرح دار الاوبرا المصرية، واحب ان اتوجه بالشكر للقائمين على المهرجان.

وتشارك 5 دول عربية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، و هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس.

 وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) بالقاهرة ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور(  4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة لـ مدبولي: 47 حفلًا أونلاين بدار الأوبرا على ثلاثة مسارح.. وتقديم 86 محتوى متنوعا على قناة الوزارة

بمشاركة 93 فنانا.. التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية قبل انطلاقه

التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى سطور

حفلات لـ عاصي الحلاني وصابر الرباعي.. دليلك للدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية

دورة استثنائية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. و28 حفلا في مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

ترشيحاتنا

أحمد زاهر يشارك جمهوره بأحدث ظهور.. ومتابعون: أنت بتكبر ولا بتصغر

قرارات عاجلة للأمم المتحدة عقب إصابة دبلوماسيين بكورونا

رمضان صبحي يكشف حقيقة عرض نادي الزمالك لضمه

دار الإفتاء تكشف موقف القرآن من إيذاء الرسول.. صور

وسط أزمة كورونا.. قرار مفاجئ من ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية

النتيجة غير مؤثرة.. نبيل الحلفاوي يتوقع تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

AdvertisementS

كاميرات المراقبة تكشف واقعة ذبح شقيقين وإصابة نجل أحدهما على يد بلطجي بالشرابية

احمد موسي: قطر تواجه فضيحة كبرى بسبب الكشف عن عذرية أستراليات

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

بعد خصم ثلاث نقاط .. خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية

ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

الزمالك يضمن المركز الثاني بعد الفوز 3-1 على الإسماعيلي .. فيديو

بسبب وائل الإبراشي.. حسن الرداد يكشف رأيه في منع الأطفال من دخول المدرسة لـ عدم سداد المصاريف

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة

أطلق النار علي رواد مقهى وذبح نفسه .. طليقة مرتكب مجزرة الساحل تحكي تفاصيل الواقعة .. فيديو

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

ماذا فعل إبليس لحظة ولادة النبي محمد؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي

بـ الفضِّي اللامع.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها على السجادة الحمراء