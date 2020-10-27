محافظ بني سويف: خطة لتغطية كل القرى بالصرف الصحي في 2025

قال محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه يتم عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين؛ للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.
وأضاف محمد هاني غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الصرف الصحي من أكبر التحديات التي تواجه المحافظة".
وتابع محمد هاني غنيم:" خلال الفترة الماضية رصدنا مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق وهناك حلول عاجلة وهي شفط المياه ولكنه ليس حلا نهائيا"، مضيفا:" يتم إدماج المجتمع المدني في منظومة النظافة داخل المحافظة".
واكمل محمد هاني غنيم:" لدينا خطة لتغطية قرى بني سويف بالصرف الصحي في 2025، حيث أن 44% من المحافظة حاليا يتم تغطيتها بالصرف الصحي التقليدي"، مضيفا:" تم إطلاق مبادرة الصرف الصحي بالمساهمة والتي يقوم فيها المواطن بالتعاون مع المجتمع المدني والدولة لإنشاء محطات صرف صحي ".
واستطرد محافظ بني سويف:" استفدت من فترة خدمتي كنائب محافظ، وعندما تم تعييني محافظا لبني سويف؛ كنت أمتلك الخبرة التي تمكنني من التعامل مع التحديات، وحل مشاكل أهالي المحافظة ".
وأكمل محمد هاني غنيم: "بدأت الاهتمام بالشباب بحكم معرفتي بالقدرات الكبيرة التي يمتلكها الشباب وأطلقنا مبادرة المجلس الاستشاري".
وتابع محمد هاني غنيم: "تم اختيار شباب من بني سويف واجتازوا اختبارات صعبة والشباب الذين تم اختيارهم يعتبرون بنك أفكار المحافظة".