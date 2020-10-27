محافظ بني سويف: خطة لتغطية كل القرى بالصرف الصحي في 2025

قال محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، إنه يتم عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين؛ للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.





وأضاف محمد هاني غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الصرف الصحي من أكبر التحديات التي تواجه المحافظة".





وتابع محمد هاني غنيم:" خلال الفترة الماضية رصدنا مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق وهناك حلول عاجلة وهي شفط المياه ولكنه ليس حلا نهائيا"، مضيفا:" يتم إدماج المجتمع المدني في منظومة النظافة داخل المحافظة".





واكمل محمد هاني غنيم:" لدينا خطة لتغطية قرى بني سويف بالصرف الصحي في 2025، حيث أن 44% من المحافظة حاليا يتم تغطيتها بالصرف الصحي التقليدي"، مضيفا:" تم إطلاق مبادرة الصرف الصحي بالمساهمة والتي يقوم فيها المواطن بالتعاون مع المجتمع المدني والدولة لإنشاء محطات صرف صحي ".





واستطرد محافظ بني سويف:" استفدت من فترة خدمتي كنائب محافظ، وعندما تم تعييني محافظا لبني سويف؛ كنت أمتلك الخبرة التي تمكنني من التعامل مع التحديات، وحل مشاكل أهالي المحافظة ".





وأكمل محمد هاني غنيم: "بدأت الاهتمام بالشباب بحكم معرفتي بالقدرات الكبيرة التي يمتلكها الشباب وأطلقنا مبادرة المجلس الاستشاري".





وتابع محمد هاني غنيم: "تم اختيار شباب من بني سويف واجتازوا اختبارات صعبة والشباب الذين تم اختيارهم يعتبرون بنك أفكار المحافظة".