أسامة الحديدي: الأزهر بكل قطاعاته ومؤسساته يدعمون روح التعايش والسلام

قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونيه، إن الأزهر الشريف بكل قطاعاته ومؤسساته يدعمون روح التعايش والسلام والحوار وأمن واستقرار المجتمعات بشكل عام.





وأضاف «الحديدي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن البيان الذي صدر أمس من الازهر الشريف برئاسة الامام الشيخ احمد الطيب، كان دافعا لتحقيق روح السلام والتعاون بين المجتمعات بشكل عام.





وتابع المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية، أن لكل فعل رد فعل، ورد فعلنا علي المجلة التي نشرت رسوما مسيئة لرسولنا الكريم لابد أن يكون بحكمة بالغة.





وأوضح الدكتور أسامة الحديدي، أن شيخ الأزهر وحكماء الأزهر رفضوا في البيان الصادر، استخدام الرموز الدينية في المشاحنات السياسية أو غيرها.



